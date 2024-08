Börse Frankfurt: Anleger lassen DAX schlussendlich steigen

Am Mittwoch sprang der DAX via XETRA zum Handelsende um 0,48 Prozent auf 18 499,87 Punkte an. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,763 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,500 Prozent höher bei 18 503,18 Punkten, nach 18 411,18 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 18 434,82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 564,39 Punkten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,230 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der DAX auf 18 235,45 Punkte taxiert. Der DAX notierte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 17 932,17 Punkten. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, den Stand von 16 446,83 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 10,32 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 5,90 Prozent auf 26,91 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 4,84 Prozent auf 140,02 EUR), Fresenius SE (+ 4,04 Prozent auf 33,19 EUR), Sartorius vz (+ 3,96 Prozent auf 262,70 EUR) und SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 195,02 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Siemens Healthineers (-6,71 Prozent auf 49,63 EUR), adidas (-2,24 Prozent auf 231,30 EUR), Zalando (-1,45 Prozent auf 23,71 EUR), Heidelberg Materials (-1,35 Prozent auf 96,48 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,29 Prozent auf 28,41 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 816 070 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 224,995 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,32 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

