Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Donnerstagnachmittag steigen

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,00 Prozent aufwärts auf 3 424,09 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 561,238 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,505 Prozent höher bei 3 407,14 Punkten, nach 3 390,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 443,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 407,14 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 0,833 Prozent zu. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 17.09.2024, einen Wert von 3 315,00 Punkten auf. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 17.07.2024, bei 3 348,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 940,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,99 Prozent aufwärts. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. 3 125,18 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 16,10 Prozent auf 265,40 EUR), EVOTEC SE (+ 3,05 Prozent auf 5,57 EUR), 1&1 (+ 2,56 Prozent auf 14,42 EUR), HENSOLDT (+ 2,34 Prozent auf 29,80 EUR) und Eckert Ziegler (+ 2,10 Prozent auf 42,84 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil JENOPTIK (-5,20 Prozent auf 24,08 EUR), ATOSS Software (-2,32 Prozent auf 135,00 EUR), Kontron (-2,23 Prozent auf 16,69 EUR), Nemetschek SE (-1,67 Prozent auf 100,20 EUR) und QIAGEN (-1,56 Prozent auf 39,40 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 992 297 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 244,732 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Die 1&1-Aktie hat mit 8,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

