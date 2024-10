Börse Frankfurt: DAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der DAX setzt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent leichter bei 19 464,01 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,851 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,107 Prozent auf 19 465,30 Punkte an der Kurstafel, nach 19 486,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 19 456,81 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 479,80 Zählern.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0,280 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2024, wurde der DAX mit 18 633,11 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 518,03 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 16.10.2023, einen Wert von 15 237,99 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 16,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 19 633,91 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 1,27 Prozent auf 35,11 EUR), SAP SE (+ 1,24 Prozent auf 212,40 EUR), Deutsche Börse (+ 0,65 Prozent auf 216,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,57 Prozent auf 28,18 EUR) und EON SE (+ 0,53 Prozent auf 13,26 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Sartorius vz (-4,87 Prozent auf 226,60 EUR), adidas (-3,34 Prozent auf 231,70 EUR), Merck (-1,34 Prozent auf 154,65 EUR), Porsche (-1,32 Prozent auf 67,34 EUR) und QIAGEN (-1,26 Prozent auf 40,34 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 328 706 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 246,773 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at