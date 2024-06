Börse Frankfurt: DAX mittags im Aufwind

Der DAX gewinnt am Montagmittag an Wert.

Um 12:09 Uhr klettert der DAX im XETRA-Handel um 0,82 Prozent auf 18 649,76 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,796 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 503,79 Zählern und damit 0,032 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 497,94 Punkte).

Der DAX verzeichnete bei 18 503,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 689,22 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 03.05.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 001,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, einen Stand von 17 735,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, den Wert von 16 051,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 11,21 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,32 Prozent auf 534,60 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,44 Prozent auf 98,06 EUR), Hannover Rück (+ 2,10 Prozent auf 233,00 EUR), Continental (+ 1,99 Prozent auf 63,48 EUR) und Porsche (+ 1,69 Prozent auf 77,18 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Sartorius vz (-2,11 Prozent auf 236,40 EUR), Symrise (-1,46 Prozent auf 107,75 EUR), Brenntag SE (-0,67 Prozent auf 65,54 EUR), Beiersdorf (-0,52 Prozent auf 143,60 EUR) und Commerzbank (-0,45 Prozent auf 15,47 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 149 960 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 193,713 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,02 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

