Börse Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag schwächer

Am Dienstag steht der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,24 Prozent im Minus bei 19 414,84 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,865 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,348 Prozent auf 19 528,91 Punkte an der Kurstafel, nach 19 461,19 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 19 591,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 19 397,29 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 720,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2024, stand der DAX noch bei 18 407,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, stand der DAX bei 14 798,47 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 15,78 Prozent. Bei 19 674,68 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 3,58 Prozent auf 218,30 EUR), Sartorius vz (+ 3,35 Prozent auf 261,90 EUR), Daimler Truck (+ 0,56 Prozent auf 37,87 EUR), Merck (+ 0,53 Prozent auf 162,60 EUR) und Rheinmetall (+ 0,31 Prozent auf 491,90 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,62 Prozent auf 30,48 EUR), EON SE (-2,51 Prozent auf 12,64 EUR), Hannover Rück (-1,82 Prozent auf 248,60 EUR), RWE (-1,78 Prozent auf 30,98 EUR) und Siemens Energy (-1,67 Prozent auf 36,01 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 730 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 248,290 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,78 erwartet. Mit 7,97 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at