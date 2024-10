Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX schlussendlich steigen

Am Freitag bewegte sich der DAX via XETRA zum Handelsende 0,38 Prozent höher bei 19 658,01 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,845 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,203 Prozent tiefer bei 19 543,71 Punkten in den Freitagshandel, nach 19 583,39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 19 667,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 540,20 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2024, bewegte sich der DAX bei 18 711,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.07.2024, wies der DAX einen Stand von 18 354,76 Punkten auf. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 18.10.2023, mit 15 094,91 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 17,23 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19 674,68 Punkte. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Daimler Truck (+ 6,60 Prozent auf 37,80 EUR), Continental (+ 3,71 Prozent auf 60,44 EUR), BASF (+ 1,70 Prozent auf 46,99 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,44 Prozent auf 40,24 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,39 Prozent auf 91,92 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Zalando (-1,81 Prozent auf 29,91 EUR), Commerzbank (-1,37 Prozent auf 16,59 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-1,10 Prozent auf 139,62 EUR), Merck (-0,69 Prozent auf 164,70 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,62 Prozent auf 32,15 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 7 572 858 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 245,723 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

