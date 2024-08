Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen MDAX mittags steigen

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,19 Prozent höher bei 25 330,13 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 248,902 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,105 Prozent fester bei 25 307,66 Punkten in den Handel, nach 25 281,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 335,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 227,62 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,643 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, lag der MDAX-Kurs bei 25 116,62 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 28.05.2024, einen Stand von 27 134,66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.08.2023, wies der MDAX 27 287,46 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 5,62 Prozent abwärts. Bei 27 641,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 476,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Aroundtown SA (+ 3,66 Prozent auf 2,35 EUR), Delivery Hero (+ 2,48 Prozent auf 24,42 EUR), United Internet (+ 1,98 Prozent auf 19,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,92 Prozent auf 66,25 EUR) und TRATON (+ 1,72 Prozent auf 29,60 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil EVOTEC SE (-3,77 Prozent auf 6,51 EUR), LEG Immobilien (-1,83 Prozent auf 86,00 EUR), Aurubis (-1,75 Prozent auf 67,45 EUR), KION GROUP (-1,54 Prozent auf 34,61 EUR) und HUGO BOSS (-1,20 Prozent auf 39,48 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 380 615 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 20,000 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

2024 weist die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at