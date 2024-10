Börse Frankfurt in Grün: DAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den DAX auch aktuell aufwärts.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent fester bei 19 428,69 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,844 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,116 Prozent auf 19 399,33 Punkte an der Kurstafel, nach 19 421,91 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 19 399,33 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 436,61 Zähler.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 0,922 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 23.09.2024, den Stand von 18 846,79 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.07.2024, den Stand von 18 557,70 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 23.10.2023, den Wert von 14 800,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 15,86 Prozent. Bei 19 674,68 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 5,54 Prozent auf 31,32 EUR), Porsche (+ 2,44 Prozent auf 68,72 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,73 Prozent auf 40,55 EUR), BMW (+ 1,68 Prozent auf 76,48 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,60 Prozent auf 92,78 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Deutsche Bank (-4,45 Prozent auf 15,59 EUR), Deutsche Börse (-1,80 Prozent auf 213,20 EUR), adidas (-1,09 Prozent auf 217,70 EUR), Merck (-1,02 Prozent auf 160,25 EUR) und Sartorius vz (-0,98 Prozent auf 252,50 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 726 492 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 242,318 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7,97 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

