Börse Frankfurt in Grün: Gewinne im DAX

Um 15:41 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent stärker bei 19 273,54 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,828 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,024 Prozent tiefer bei 19 206,31 Punkten in den Freitagshandel, nach 19 210,90 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 19 279,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 175,78 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,644 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 11.09.2024, den Wert von 18 330,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2024, erreichte der DAX einen Stand von 18 534,56 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.10.2023, den Stand von 15 460,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 14,93 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 19 491,93 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,57 Prozent auf 35,93 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 3,22 Prozent auf 132,00 EUR), Sartorius vz (+ 1,91 Prozent auf 240,20 EUR), Porsche (+ 1,47 Prozent auf 70,40 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,23 Prozent auf 32,06 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Bayer (-2,05 Prozent auf 26,22 EUR), Rheinmetall (-2,04 Prozent auf 471,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,92 Prozent auf 92,26 EUR), BMW (-0,89 Prozent auf 75,96 EUR) und Heidelberg Materials (-0,85 Prozent auf 97,60 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 4 307 757 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 242,457 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at