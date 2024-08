Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen

Der LUS-DAX bleibt auch am Mittwoch in der Gewinnzone.

Um 09:27 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent fester bei 17 404,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 17 537,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 317,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, stand der LUS-DAX bei 18 504,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 07.05.2024, den Wert von 18 440,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 07.08.2023, bei 16 005,00 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,94 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Continental (+ 4,30 Prozent auf 56,70 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,38 Prozent auf 28,68 EUR), Siemens (+ 1,38 Prozent auf 156,12 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,36 Prozent auf 260,40 EUR) und Daimler Truck (+ 1,09 Prozent auf 32,60 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Commerzbank (-5,58 Prozent auf 12,45 EUR), Beiersdorf (-3,73 Prozent auf 126,50 EUR), Zalando (-1,48 Prozent auf 21,26 EUR), Covestro (-1,38 Prozent auf 52,86 EUR) und Siemens Energy (-1,02 Prozent auf 24,21 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 135 045 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211,393 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at