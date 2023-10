Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus

Der LUS-DAX zeigte sich am Freitag wenig bewegt.

Der LUS-DAX ging nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 15 379,50 Punkten aus dem Handel.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 327,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 516,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 29.08.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 973,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 959,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.09.2022, den Stand von 12 004,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 9,42 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 11,08 Prozent auf 10,79 EUR), adidas (+ 6,22 Prozent auf 166,62 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 4,54 Prozent auf 22,81 EUR), QIAGEN (+ 2,33 Prozent auf 38,27 EUR) und Siemens Energy (+ 2,23 Prozent auf 12,38 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-3,10 Prozent auf 243,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,39 Prozent auf 369,10 EUR), Heidelberg Materials (-1,32 Prozent auf 73,52 EUR), Allianz (-1,25 Prozent auf 225,70 EUR) und Daimler Truck (-1,23 Prozent auf 32,82 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37 223 802 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 141,838 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 8,00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at