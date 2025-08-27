NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Daimler Truck auf "Buy" belassen. Die Schätzungen für die Investitionen seitens der Kunden der europäischen Nutzfahrzeughersteller ließen aktuell für das laufende Jahr einen Rückgang erwarten, anders als noch im Januar, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Die anhaltende Kaufzurückhaltung mache sich in der Auftragslage bemerkbar. Allerdings baue sich eindeutig eine aufgestaute Nachfrage auf. Aspinall geht davon aus, dass die Auftragseingänge im August eher dem guten Trend im Juli als dem schwachen Juni-Trend entsprechen dürften./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 11:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 11:22 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.