Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schlussendlich im Plus

Am Dienstag verbuchte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0,34 Prozent auf 18 687,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 18 621,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 731,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 18 465,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18 797,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 684,00 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,61 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Continental (+ 2,74 Prozent auf 61,46 EUR), adidas (+ 2,19 Prozent auf 223,70 EUR), Brenntag SE (+ 1,72 Prozent auf 66,28 EUR), Sartorius vz (+ 1,41 Prozent auf 245,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,39 Prozent auf 481,50 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,52 Prozent auf 31,19 EUR), Daimler Truck (-1,19 Prozent auf 34,16 EUR), Zalando (-1,04 Prozent auf 24,63 EUR), Siemens Energy (-1,02 Prozent auf 25,29 EUR) und Siemens (-0,41 Prozent auf 167,12 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4 340 060 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 228,191 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,56 erwartet. Mit 8,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at