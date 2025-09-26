Daimler Truck Aktie

35,81EUR -0,80EUR -2,19%
Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

26.09.2025 14:07:08

Daimler Truck Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck angesichts angekündigter US-Zölle auf schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Underperform" belassen. Die Analysten Harry Martin und Chad Dillard sehen in dem US-Fahrzeugbauer Paccar und Volvo die größten Profiteure wegen ihrer auf die USA fokussierten Produktion. Die beiden Nutzfahrzeugbauer könnten Marktanteile gewinnen zu Lasten von Daimler Truck und Traton, für die die Ankündigung sehr negativ sei. In ihrem Kommentar vom Freitag schätzen die Experten, dass die Preise für schwere Nutzfahrzeuge im mittleren Zehn-Prozentbereich steigen könnten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
35,60 € 		Abst. Kursziel*:
-10,11%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
35,77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,54%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

Analysen zu Daimler Truck

14:07 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
11:24 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
27.08.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

