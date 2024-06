Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind

Der LUS-DAX bleibt auch am fünften Tag der Woche auf Erholungskurs.

Um 09:27 Uhr gewinnt der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent auf 18 264,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 307,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 227,00 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 28.05.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 18 668,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 28.03.2024, bei 18 521,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, bei 15 973,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,08 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,30 Prozent auf 64,89 EUR), adidas (+ 1,57 Prozent auf 226,10 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,29 Prozent auf 236,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,15 Prozent auf 105,15 EUR) und Sartorius vz (+ 1,15 Prozent auf 219,10 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-1,47 Prozent auf 468,80 EUR), Zalando (-0,75 Prozent auf 21,16 EUR), RWE (-0,71 Prozent auf 32,37 EUR), Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 193,90 EUR) und Fresenius SE (+ 0,04 Prozent auf 28,04 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die RWE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 282 806 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 217,127 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,49 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,72 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at