Börse Frankfurt in Grün: MDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

Der MDAX performte am Abend positiv.

Der MDAX stieg im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,87 Prozent auf 26 950,27 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 240,227 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,046 Prozent auf 26 729,20 Punkte an der Kurstafel, nach 26 716,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 26 729,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 994,27 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 03.05.2024, lag der MDAX-Kurs bei 26 300,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wurde der MDAX mit 26 120,64 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wies der MDAX einen Stand von 27 264,89 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,417 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell United Internet (+ 5,32 Prozent auf 22,98 EUR), Nemetschek SE (+ 4,79 Prozent auf 87,55 EUR), Delivery Hero (+ 4,48 Prozent auf 29,16 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,79 Prozent auf 117,70 EUR) und HelloFresh (+ 2,76 Prozent auf 5,65 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil WACKER CHEMIE (-1,90 Prozent auf 99,96 EUR), Aurubis (-1,61 Prozent auf 76,40 EUR), GEA (-1,52 Prozent auf 37,70 EUR), SMA Solar (-1,20 Prozent auf 47,60 EUR) und Evonik (-1,14 Prozent auf 19,94 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 520 780 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 18,890 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,26 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,79 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at