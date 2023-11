Börse Frankfurt in Grün: MDAX mittags fester

Der MDAX gewinnt am zweiten Tag der Woche an Fahrt.

Um 12:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,42 Prozent fester bei 25 014,08 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 230,904 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,438 Prozent auf 24 799,69 Punkte an der Kurstafel, nach 24 908,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 24 762,74 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 082,09 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der MDAX auf 25 403,14 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2023, lag der MDAX bei 28 027,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2022, betrug der MDAX-Kurs 24 084,26 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Minus von 1,81 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 626,97 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Telefonica Deutschland (+ 37,63 Prozent auf 2,35 EUR), United Internet (+ 4,39 Prozent auf 20,94 EUR), Fraport (+ 3,12 Prozent auf 51,22 EUR), HELLA GmbH (+ 2,28 Prozent auf 76,40 EUR) und LANXESS (+ 2,27 Prozent auf 22,09 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen EVOTEC SE (-2,04 Prozent auf 16,10 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,03 Prozent auf 31,35 EUR), Befesa (-1,85 Prozent auf 26,60 EUR), ENCAVIS (-1,65 Prozent auf 12,84 EUR) und SMA Solar (-1,57 Prozent auf 53,30 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 58 965 526 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 15,403 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,71 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Telefonica Deutschland-Aktie an.

