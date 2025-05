Börse Frankfurt in Grün: SDAX mit grünem Vorzeichen

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Dienstag verbucht der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,39 Prozent auf 16 705,21 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 89,905 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,190 Prozent auf 16 608,93 Punkte an der Kurstafel, nach 16 640,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 719,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 574,83 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, den Wert von 15 633,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2025, wies der SDAX einen Wert von 15 007,65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2024, bewegte sich der SDAX bei 15 237,55 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 20,29 Prozent nach oben. Bei 16 787,95 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 183,63 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell thyssenkrupp nucera (+ 4,68 Prozent auf 9,29 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,00 Prozent auf 61,80 EUR), DEUTZ (+ 2,87 Prozent auf 7,71 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,39 Prozent auf 9,64 EUR) und IONOS (+ 2,24 Prozent auf 38,85 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil ProSiebenSat1 Media SE (-1,57 Prozent auf 7,23 EUR), Salzgitter (-1,41 Prozent auf 22,34 EUR), Dermapharm (-1,40 Prozent auf 35,30 EUR), Schaeffler (-1,27 Prozent auf 4,19 EUR) und PVA TePla (-1,26 Prozent auf 17,22 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DEUTZ-Aktie. 673 152 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die IONOS-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,270 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die ProCredit-Aktie weist mit 6,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Grand City Properties-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at