Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert am Mittag im Plus

Am Montag steigt der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,35 Prozent auf 15 175,41 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 122,421 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,447 Prozent auf 15 190,71 Punkte an der Kurstafel, nach 15 123,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 259,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 165,85 Punkten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 03.05.2024, stand der SDAX bei 14 431,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 857,04 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 483,16 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 9,80 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit IONOS (+ 4,64 Prozent auf 25,95 EUR), pbb (+ 4,45 Prozent auf 5,99 EUR), TRATON (+ 3,05) Prozent auf 33,75 EUR), DWS Group GmbH (+ 2,86 Prozent auf 43,88 EUR) und HORNBACH (+ 2,58 Prozent auf 79,50 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil GRENKE (-2,78 Prozent auf 21,00 EUR), KWS SAAT SE (-2,22 Prozent auf 61,60 EUR), SCHOTT Pharma (-2,18 Prozent auf 28,66 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,01 Prozent auf 53,50 EUR) und CEWE Stiftung (-1,49 Prozent auf 105,60 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 547 628 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 16,375 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,51 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at