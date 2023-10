Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart stärker

Der SDAX springt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,57 Prozent auf 12 144,03 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 99,176 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,420 Prozent auf 12 126,43 Punkte an der Kurstafel, nach 12 075,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 12 147,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 126,43 Punkten erreichte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 12 875,77 Punkten. Der SDAX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Stand von 13 745,12 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, den Stand von 11 283,67 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,492 Prozent aufwärts. Bei 13 880,68 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 11 973,73 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell STRATEC SE (+ 3,93 Prozent auf 43,60 EUR), Hypoport SE (+ 2,84 Prozent auf 112,30 EUR), Klöckner (+ 2,24 Prozent auf 5,70 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,20 Prozent auf 37,10 EUR) und Aroundtown SA (+ 1,99 Prozent auf 2,00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen secunet Security Networks (-1,56 Prozent auf 126,60 EUR), Varta (-1,35 Prozent auf 18,68 EUR), ADTRAN (-1,10 Prozent auf 6,31 USD), flatexDEGIRO (-0,99 Prozent auf 9,22 EUR) und STO SE (-0,83 Prozent auf 120,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 187 188 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 9,445 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Die TRATON-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die pbb-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

