27,32EUR 0,10EUR 0,37%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

04.09.2025 10:59:52

flatexDEGIRO Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 31,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Simon Keller lobte am Donnerstag starke Geschäftskennziffern, ein intaktes Wachstum und den weiter bestehenden Bewertungsabschlag zur Konkurrenz./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 		Kursziel:
31,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,26 € 		Abst. Kursziel*:
15,55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,30%
Analyst Name::
Simon Keller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

