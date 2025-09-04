flatexDEGIRO Aktie
|27,32EUR
|0,10EUR
|0,37%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
04.09.2025 10:59:52
flatexDEGIRO Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 31,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Simon Keller lobte am Donnerstag starke Geschäftskennziffern, ein intaktes Wachstum und den weiter bestehenden Bewertungsabschlag zur Konkurrenz./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
31,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,26 €
|
Abst. Kursziel*:
15,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,30%
|
Analyst Name::
Simon Keller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
02.09.25
|INDEXÄNDERUNG: Flatexdegiro steigen in Stoxx-600 auf (Dow Jones)
|
02.09.25
|INDEXÄNDERUNG: Flatexdegiro steigen in Stoxx-600 auf (Dow Jones)
|
02.09.25
|Flatexdegiro sieht sich nach Bafin-Ärger wieder voll im Geschäft (dpa-AFX)
|
01.09.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
01.09.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX klettert (finanzen.at)
|
01.09.25
|INDEX-MONITOR: JPMorgan erwartet Fraport, Nordex und Flatexdegiro im Stoxx 600 (dpa-AFX)
|
29.08.25
|flatexDEGIRO-Aktie fällt: Muttergesellschaft übernimmt hauseigene Bank von flatexDEGIRO (dpa-AFX)
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|10:59
|flatexDEGIRO Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.08.25
|flatexDEGIRO Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.07.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|27,32
|0,37%
