Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start mit Gewinnen

Beim SDAX lassen sich am Montag erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 0,40 Prozent auf 14 424,42 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 116,087 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,277 Prozent auf 14 406,89 Punkte an der Kurstafel, nach 14 367,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 425,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 406,89 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der SDAX lag vor einem Monat, am 17.05.2024, bei 15 162,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 13 906,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 707,13 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 4,36 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 2,10 Prozent auf 82,70 EUR), CEWE Stiftung (+ 2,09 Prozent auf 107,60 EUR), BayWa (+ 1,97 Prozent auf 20,75 EUR), RENK (+ 1,73 Prozent auf 24,44 EUR) und SFC Energy (+ 1,64 Prozent auf 21,75 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SÜSS MicroTec SE (-2,46 Prozent auf 59,50 EUR), Grand City Properties (-1,51 Prozent auf 10,47 EUR), Pfeiffer Vacuum (-1,00 Prozent auf 159,00 EUR), STRATEC SE (-0,96 Prozent auf 46,35 EUR) und Dermapharm (-0,83 Prozent auf 36,00 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp nucera-Aktie. 47 203 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 14,825 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,79 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at