HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dermapharm nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Arzneimittelhersteller habe solide abgeschnitten und den Markterwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Insgesamt gebe es zwar nur wenige unmittelbare Kurstreiber, doch Dermapharm sei als defensiver Wert weiterhin attraktiv bewertet. Zudem könnte ein weiterer rascher Schuldenabbau neue Chancen mit Blick auf potenzielle Übernahmen eröffnen./rob/la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2025 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.