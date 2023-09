Börse Frankfurt in Grün: So performt der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,28 Prozent auf 15 526,00 Punkte zu.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 15 454,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 583,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 22.08.2023, bei 15 684,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, lag der LUS-DAX bei 15 987,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 22.09.2022, mit 12 594,00 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 10,46 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 246,00 Punkte. Bei 13 869,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 4 700 895 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 146,751 Mrd. Euro den größten Anteil.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Index weist die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit 8,00 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at