Börse Frankfurt in Grün: TecDAX bewegt sich zum Start im Plus

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,25 Prozent fester bei 3 296,84 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 488,964 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,020 Prozent tiefer bei 3 287,92 Punkten in den Handel, nach 3 288,57 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 287,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 298,13 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 1,44 Prozent. Vor einem Monat, am 13.11.2023, lag der TecDAX noch bei 2 994,80 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, bei 3 079,56 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 13.12.2022, bei 3 095,74 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 13,43 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 350,46 Punkte. Bei 2 788,38 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 2,08 Prozent auf 81,46 EUR), Sartorius vz (+ 1,38 Prozent auf 322,80 EUR), Nagarro SE (+ 1,03 Prozent auf 88,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,96 Prozent auf 94,50 EUR) und Bechtle (+ 0,73 Prozent auf 42,94 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil MorphoSys (-6,89 Prozent auf 32,96 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,52 Prozent auf 27,08 EUR), Deutsche Telekom (-0,83 Prozent auf 22,59 EUR), ADTRAN (-0,48 Prozent auf 6,20 USD) und AIXTRON SE (-0,31 Prozent auf 38,76 EUR) unter Druck.

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. 593 183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 172,344 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie mit 9,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Telefonica Deutschland-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,57 Prozent gelockt.

