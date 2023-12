Börse Frankfurt in Grün: TecDAX klettert nachmittags

Der TecDAX zeigt sich am Montag kaum verändert.

Um 15:42 Uhr verbucht der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 3 256,17 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 489,060 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,034 Prozent auf 3 249,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3 251,07 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3 257,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 245,71 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 2 975,45 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, bei 3 096,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 043,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 12,03 Prozent nach oben. Bei 3 350,46 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 788,38 Punkten.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit MorphoSys (+ 18,76 Prozent auf 29,44 EUR), Sartorius vz (+ 2,55 Prozent auf 313,60 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 2,09 Prozent auf 34,20 EUR), Nagarro SE (+ 1,69 Prozent auf 87,15 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,97 Prozent auf 22,84 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-1,39 Prozent auf 24,08 EUR), Nemetschek SE (-1,35 Prozent auf 77,60 EUR), Energiekontor (-1,29 Prozent auf 68,70 EUR), SAP SE (-1,20 Prozent auf 146,40 EUR) und United Internet (-1,18 Prozent auf 19,29 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 918 457 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 173,326 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Telefonica Deutschland-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at