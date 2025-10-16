Handel in Frankfurt: SDAX mit Zuschlägen

Am Donnerstag klettert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,66 Prozent auf 16 985,79 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 83,514 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,140 Prozent auf 16 897,93 Punkte an der Kurstafel, nach 16 874,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 985,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 863,38 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 1,05 Prozent nach. Vor einem Monat, am 16.09.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 630,94 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2025, notierte der SDAX bei 17 872,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2024, lag der SDAX noch bei 13 914,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 22,31 Prozent zu Buche. Bei 18 206,72 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Drägerwerk (+ 12,52 Prozent auf 75,50 EUR), DEUTZ (+ 3,16 Prozent auf 8,81 EUR), Vossloh (+ 2,69 Prozent auf 80,30 EUR), Südzucker (+ 2,42 Prozent auf 9,97 EUR) und Alzchem Group (+ 2,33 Prozent auf 157,80 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Klöckner (-3,15 Prozent auf 5,22 EUR), Salzgitter (-1,70 Prozent auf 28,92 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,36 Prozent auf 36,18 EUR), Energiekontor (-1,33 Prozent auf 37,05 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-1,22 Prozent auf 81,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX ist die DEUTZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 807 968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,783 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,22 erwartet. Mit 9,58 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

