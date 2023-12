Börse Frankfurt in Grün: TecDAX legt am Mittag zu

Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent höher bei 3 197,86 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 478,328 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,241 Prozent fester bei 3 204,27 Punkten, nach 3 196,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 191,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 209,44 Punkten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 2,13 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 01.11.2023, einen Stand von 2 861,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2023, wies der TecDAX 3 158,79 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 01.12.2022, stand der TecDAX noch bei 3 134,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 10,02 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 350,46 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Energiekontor (+ 4,99 Prozent auf 69,40 EUR), JENOPTIK (+ 4,20 Prozent auf 25,80 EUR), AIXTRON SE (+ 1,95 Prozent auf 34,06 EUR), SMA Solar (+ 1,62 Prozent auf 56,55 EUR) und Infineon (+ 1,59 Prozent auf 36,12 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil MorphoSys (-8,46 Prozent auf 22,30 EUR), Bechtle (-5,04 Prozent auf 43,19 EUR), ADTRAN (-2,97 Prozent auf 5,23 USD), Siltronic (-2,93 Prozent auf 84,60 EUR) und EVOTEC SE (-2,20 Prozent auf 18,19 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 626 215 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 169,068 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,77 zu Buche schlagen. Mit 7,56 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

