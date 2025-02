Börse Frankfurt in Grün: TecDAX mittags auf grünem Terrain

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,37 Prozent stärker bei 3 862,92 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 686,203 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,413 Prozent fester bei 3 864,72 Punkten, nach 3 848,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 866,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 845,34 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 0,752 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 21.01.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 641,85 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 21.11.2024, bei 3 329,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.02.2024, lag der TecDAX noch bei 3 339,51 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 12,40 Prozent nach oben. Bei 3 905,01 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. 3 403,34 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 3,69 Prozent auf 48,90 EUR), ATOSS Software (+ 3,11 Prozent auf 119,20 EUR), AIXTRON SE (+ 2,43 Prozent auf 14,12 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,37 Prozent auf 56,25 EUR) und TeamViewer (+ 2,27 Prozent auf 12,64 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Sartorius vz (-1,57 Prozent auf 245,10 EUR), EVOTEC SE (-0,82 Prozent auf 8,48 EUR), Infineon (-0,74 Prozent auf 38,38 EUR), PNE (-0,16 Prozent auf 12,74 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,14 Prozent auf 72,40 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 020 759 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 316,135 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

In diesem Jahr weist die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. freenet-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,83 Prozent gelockt.

