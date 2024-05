Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Zum Handelsende verbuchte der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 2,05 Prozent auf 3 359,07 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 497,913 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,077 Prozent fester bei 3 294,29 Punkten in den Handel, nach 3 291,74 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 360,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 273,62 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, den Stand von 3 371,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.02.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 376,76 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, einen Stand von 3 280,42 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,04 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 175,55 Punkte.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 12,93 Prozent auf 36,39 EUR), Nagarro SE (+ 2,83 Prozent auf 76,20 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,33 Prozent auf 48,30 EUR), Nordex (+ 2,00 Prozent auf 13,76 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 1,89 Prozent auf 29,14 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil TeamViewer (-8,14 Prozent auf 11,45 EUR), HENSOLDT (-3,39 Prozent auf 37,00 EUR), EVOTEC SE (-1,64 Prozent auf 9,59 EUR), Siemens Healthineers (-0,88 Prozent auf 52,00 EUR) und Siltronic (-0,73 Prozent auf 75,15 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 16 359 729 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 199,269 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die 1&1-Aktie hat mit 9,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

