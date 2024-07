Börse Frankfurt in Rot: Das macht der MDAX am Nachmittag

Am Dienstag notiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,64 Prozent schwächer bei 25 254,91 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 249,678 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,245 Prozent auf 25 480,46 Punkte an der Kurstafel, nach 25 418,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 489,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 250,22 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 25 296,18 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 23.04.2024, einen Stand von 26 625,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 28 253,09 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,90 Prozent. Bei 27 641,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 942,65 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 2,00 Prozent auf 91,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,28 Prozent auf 36,34 EUR), HELLA GmbH (+ 0,82 Prozent auf 86,20 EUR), GEA (+ 0,65 Prozent auf 40,36 EUR) und CTS Eventim (+ 0,51 Prozent auf 78,50 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil TUI (-4,97 Prozent auf 5,96 EUR), Stabilus SE (-4,35 Prozent auf 41,80 EUR), TRATON (-2,69 Prozent auf 30,70 EUR), Jungheinrich (-2,60 Prozent auf 29,94 EUR) und FUCHS SE VZ (-2,56 Prozent auf 39,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 6 427 192 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 18,412 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

MDAX-Fundamentaldaten

2024 verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 14,58 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at