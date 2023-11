Börse Frankfurt in Rot: DAX notiert im Minus

Derzeit ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 15:41 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,29 Prozent tiefer bei 15 145,07 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,549 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,198 Prozent höher bei 15 219,32 Punkten, nach 15 189,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 223,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 139,22 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Der DAX stand vor einem Monat, am 06.10.2023, bei 15 229,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, betrug der DAX-Kurs 15 951,86 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, bei 13 459,85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 7,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 976,44 Punkten.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Zalando (+ 3,33 Prozent auf 23,25 EUR), Commerzbank (+ 1,26 Prozent auf 10,47 EUR), Rheinmetall (+ 1,18 Prozent auf 273,60 EUR), Siemens (+ 1,05 Prozent auf 129,14 EUR) und adidas (+ 0,82 Prozent auf 171,88 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-4,98 Prozent auf 23,29 EUR), Sartorius vz (-3,70 Prozent auf 247,50 EUR), Siemens Energy (-2,14 Prozent auf 9,34 EUR), Siemens Healthineers (-2,13 Prozent auf 46,96 EUR) und Symrise (-2,07 Prozent auf 93,46 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX sticht die Siemens Energy-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 812 312 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 151,219 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

