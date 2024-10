Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,22 Prozent leichter bei 19 405,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 439,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19 351,50 Punkten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 25.09.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 929,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.07.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 262,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.10.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 14 807,00 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 15,89 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 19 678,00 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 1,16 Prozent auf 37,43 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,99 Prozent auf 97,84 EUR), SAP SE (+ 0,80 Prozent auf 220,80 EUR), Zalando (+ 0,77 Prozent auf 28,85 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,68 Prozent auf 28,22 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Continental (-2,56 Prozent auf 57,94 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,31 Prozent auf 57,01 EUR), EON SE (-0,97 Prozent auf 12,78 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,84 Prozent auf 470,50 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,82 Prozent auf 37,51 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 504 912 Aktien gehandelt. Mit 251,402 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,75 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at