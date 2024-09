Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX letztendlich leichter

Am Montag schloss der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 18 649,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 710,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18 597,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.08.2024, den Stand von 18 332,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 17 995,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, notierte der LUS-DAX bei 15 873,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,38 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 993,50 Punkte. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 1,91 Prozent auf 24,00 EUR), EON SE (+ 0,85 Prozent auf 13,66 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,73 Prozent auf 93,76 EUR), Hannover Rück (+ 0,63 Prozent auf 256,20 EUR) und QIAGEN (+ 0,57 Prozent auf 41,76 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-2,60 Prozent auf 29,05 EUR), Sartorius vz (-2,60 Prozent auf 240,00 EUR), Brenntag SE (-1,88 Prozent auf 63,66 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,41 Prozent auf 91,08 EUR) und Fresenius SE (-1,36 Prozent auf 34,04 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 283 460 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 234,058 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,11 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

