Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 2,09 Prozent tiefer bei 18 257,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18 621,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 249,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.05.2024, notierte der LUS-DAX bei 18 722,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 13.03.2024, bei 17 971,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.06.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 16 227,00 Punkte.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,04 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Telekom (-0,04 Prozent auf 22,53 EUR), Fresenius SE (-0,40 Prozent auf 29,93 EUR), Henkel vz (-0,59 Prozent auf 84,54 EUR), EON SE (-0,77 Prozent auf 12,30 EUR) und Beiersdorf (-0,82 Prozent auf 145,30 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Porsche Automobil vz (-5,83 Prozent auf 43,00 EUR), Siemens (-4,08 Prozent auf 170,84 EUR), Zalando (-3,68 Prozent auf 22,54 EUR), Continental (-3,58 Prozent auf 58,68 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-3,47 Prozent auf 105,75 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 9 181 204 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 204,731 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 8,39 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at