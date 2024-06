Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt schlussendlich zurück

Der MDAX verlor im XETRA-Handel zum Handelsende 0,91 Prozent auf 26 497,36 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 241,048 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 26 743,41 Punkte an der Kurstafel, nach 26 741,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 807,54 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 436,35 Zählern.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 743,87 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 11.03.2024, bei 26 036,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, den Stand von 27 154,14 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,27 Prozent nach. Bei 27 641,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,25 Prozent auf 118,10 EUR), EVOTEC SE (+ 2,13 Prozent auf 8,87 EUR), Evonik (+ 1,67 Prozent auf 18,82 EUR), KRONES (+ 0,65 Prozent auf 124,60 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,41 Prozent auf 86,30 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen SMA Solar (-5,27 Prozent auf 43,54 EUR), HENSOLDT (-5,19 Prozent auf 34,72 EUR), United Internet (-4,26 Prozent auf 21,58 EUR), AIXTRON SE (-3,42 Prozent auf 21,73 EUR) und Nordex (-3,35 Prozent auf 12,99 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 5 505 804 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 19,367 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Die Lufthansa-Aktie hat mit 5,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

