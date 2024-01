Börse Frankfurt in Rot: SDAX liegt zum Handelsende im Minus

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,00 Prozent schwächer bei 13 821,19 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 114,915 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,464 Prozent höher bei 14 025,20 Punkten, nach 13 960,36 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 14 067,87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 781,91 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 189,87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2023, betrug der SDAX-Kurs 12 780,83 Punkte. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 02.01.2023, bei 12 084,56 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit ADTRAN (+ 3,20 Prozent auf 7,58 USD), MorphoSys (+ 2,88 Prozent auf 34,98 EUR), METRO (St) (+ 2,38 Prozent auf 6,46 EUR), KSB SE (+ 2,06 Prozent auf 594,00 EUR) und Südzucker (+ 1,83 Prozent auf 14,45 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Hypoport SE (-4,52 Prozent auf 168,80 EUR), PATRIZIA SE (-4,27 Prozent auf 7,85 EUR), Elmos Semiconductor (-4,19 Prozent auf 70,90 EUR), thyssenkrupp nucera (-4,12 Prozent auf 17,69 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-3,73 Prozent auf 39,76 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 030 486 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 10,660 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,45 erwartet. Die Schaeffler-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at