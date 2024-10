Börse Frankfurt in Rot: SDAX nachmittags leichter

Am Freitag sinkt der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,06 Prozent auf 13 957,07 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 101,459 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,009 Prozent leichter bei 13 964,81 Punkten in den Freitagshandel, nach 13 966,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 990,87 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 953,41 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,59 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 11.09.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 248,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 667,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 12 844,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,983 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 12 940,72 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Sixt SE St (+ 3,68 Prozent auf 70,40 EUR), Nagarro SE (+ 3,53 Prozent auf 92,30 EUR), Kontron (+ 3,15 Prozent auf 17,03 EUR), AlzChem Group (+ 3,01 Prozent auf 54,80 EUR) und Eckert Ziegler (+ 2,65 Prozent auf 41,82 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen JOST Werke (-5,03 Prozent auf 42,45 EUR), Elmos Semiconductor (-3,15 Prozent auf 64,50 EUR), Salzgitter (-2,69 Prozent auf 14,09 EUR), Wacker Neuson SE (-2,33 Prozent auf 14,28 EUR) und Ceconomy St (-2,32 Prozent auf 3,12 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 409 677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,804 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,90 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,52 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at