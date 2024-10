Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Beim SDAX standen die Signale am ersten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Am Montag beendete der SDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 14 120,49 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 95,509 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,338 Prozent auf 14 182,54 Punkte an der Kurstafel, nach 14 134,82 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 14 192,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 029,35 Punkten lag.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 341,04 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, lag der SDAX bei 14 632,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, lag der SDAX-Kurs bei 12 678,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 2,17 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12 940,72 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 4,15 Prozent auf 130,40 EUR), SMA Solar (+ 3,04 Prozent auf 17,97 EUR), Sixt SE St (+ 2,79 Prozent auf 68,25 EUR), GFT SE (+ 2,63 Prozent auf 23,40 EUR) und Dürr (+ 2,30 Prozent auf 23,12 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen PVA TePla (-5,13 Prozent auf 12,75 EUR), thyssenkrupp nucera (-5,03 Prozent auf 9,35 EUR), adesso SE (-4,05 Prozent auf 71,00 EUR), PATRIZIA SE (-3,63 Prozent auf 8,76 EUR) und Eckert Ziegler (-3,15 Prozent auf 40,52 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 322 658 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,983 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8,86 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

