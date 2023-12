Börse Frankfurt in Rot: So steht der MDAX aktuell

Der MDAX verliert heute an Boden.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,30 Prozent leichter bei 26 542,06 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 246,045 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,127 Prozent stärker bei 26 655,94 Punkten in den Handel, nach 26 622,25 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 844,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 519,49 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bewegte sich der MDAX bei 25 290,82 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 12.09.2023, bei 27 089,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2022, wurde der MDAX auf 25 487,05 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 4,19 Prozent nach oben. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 7,26 Prozent auf 38,69 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 5,71 Prozent auf 92,88 EUR), EVOTEC SE (+ 1,71 Prozent auf 18,77 EUR), Nemetschek SE (+ 1,67 Prozent auf 79,36 EUR) und Scout24 (+ 1,62 Prozent auf 66,46 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Aurubis (-5,26 Prozent auf 72,00 EUR), Nordex (-4,28 Prozent auf 9,74 EUR), SMA Solar (-4,18 Prozent auf 57,30 EUR), HelloFresh (-3,61 Prozent auf 14,97 EUR) und Delivery Hero (-3,40 Prozent auf 30,01 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 640 871 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 17,431 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Die Lufthansa-Aktie hat mit 5,32 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,74 Prozent bei der RTL-Aktie an.

Redaktion finanzen.at