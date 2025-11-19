Bilfinger Aktie
|MDAX-Entwicklung
|
19.11.2025 12:26:58
Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu
Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent fester bei 28 632,93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 339,729 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 28 466,49 Zählern und damit 0,095 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (28 493,43 Punkte).
Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 28 355,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28 646,06 Punkten lag.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 2,72 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der MDAX 29 512,77 Punkte auf. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 30 984,89 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, bei 26 098,79 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 11,33 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
MDAX-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,24 Prozent auf 63,85 EUR), Delivery Hero (+ 3,74 Prozent auf 16,65 EUR), TRATON (+ 2,61 Prozent auf 28,32 EUR), RTL (+ 2,37 Prozent auf 32,40 EUR) und IONOS (+ 2,31 Prozent auf 26,60 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen AUTO1 (-3,52 Prozent auf 24,10 EUR), Aurubis (-2,14 Prozent auf 105,10 EUR), Fraport (-1,96 Prozent auf 70,20 EUR), TUI (-1,50 Prozent auf 7,22 EUR) und Bilfinger SE (-0,83 Prozent auf 95,35 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 933 185 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 39,838 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der MDAX-Werte
Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,09 Prozent, die höchste im Index.
