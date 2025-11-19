MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aurubis-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Aurubis-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Aurubis-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aurubis-Aktie an diesem Tag 79,40 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,259 Aurubis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2025 135,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 107,40 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 135,26 EUR, was einer positiven Performance von 35,26 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Aurubis eine Marktkapitalisierung von 4,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at