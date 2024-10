Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt die Sitzung im Minus

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,46 Prozent schwächer bei 3 376,70 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 563,549 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,067 Prozent tiefer bei 3 390,14 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 392,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 375,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 390,52 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,562 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 288,92 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 375,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 2 941,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 1,57 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit TeamViewer (+ 1,86 Prozent auf 12,30 EUR), SAP SE (+ 1,24 Prozent auf 212,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,57) Prozent auf 28,18 EUR), HENSOLDT (+ 0,35 Prozent auf 29,04 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0,33 Prozent auf 42,56 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Sartorius vz (-4,87 Prozent auf 226,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,09 Prozent auf 59,55 EUR), EVOTEC SE (-2,37 Prozent auf 5,14 EUR), Nordex (-2,24 Prozent auf 12,65 EUR) und CompuGroup Medical SE (-1,63 Prozent auf 13,26 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 310 553 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 246,773 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die 1&1-Aktie weist mit 8,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

