Börse Frankfurt in Rot: TecDAX gibt nach

Der TecDAX zeigt sich am Mittag schwächer.

Um 12:09 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,33 Prozent auf 3 381,81 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 509,781 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,005 Prozent tiefer bei 3 392,77 Punkten, nach 3 392,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 398,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 374,94 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,73 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 226,36 Punkte. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, stand der TecDAX noch bei 2 972,92 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.02.2023, den Wert von 3 300,88 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,72 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 398,59 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 5,86 Prozent auf 49,46 EUR), TeamViewer (+ 5,57 Prozent auf 14,41 EUR), QIAGEN (+ 5,43 Prozent auf 41,76 EUR), EVOTEC SE (+ 3,54 Prozent auf 14,63 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,33 Prozent auf 33,86 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen CompuGroup Medical SE (-15,25 Prozent auf 33,90 EUR), Infineon (-4,45 Prozent auf 32,11 EUR), CANCOM SE (-3,52 Prozent auf 29,02 EUR), MorphoSys (-2,87 Prozent auf 62,98 EUR) und JENOPTIK (-1,76 Prozent auf 29,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 459 487 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 192,439 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at