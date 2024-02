Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt mittags im Minus

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,84 Prozent leichter bei 3 380,34 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 512,885 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,509 Prozent leichter bei 3 391,57 Punkten in den Handel, nach 3 408,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 374,13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 393,56 Zählern.

TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 19.01.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 267,74 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bei 3 107,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, bei 3 268,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,68 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 436,25 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 1,47 Prozent auf 34,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,32 Prozent auf 22,26 EUR), PNE (+ 0,30 Prozent auf 13,44 EUR), AIXTRON SE (+ 0,26 Prozent auf 34,85 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,22 Prozent auf 13,70 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Bechtle (-4,67 Prozent auf 46,93 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,89 Prozent auf 20,17 EUR), ATOSS Software (-2,79 Prozent auf 244,00 EUR), Sartorius vz (-2,78 Prozent auf 328,30 EUR) und CANCOM SE (-2,76 Prozent auf 28,20 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 963 770 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 193,094 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Die freenet-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at