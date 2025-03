Börse Frankfurt in Rot: TecDAX mit Abgaben

Am Mittwoch ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 0,36 Prozent auf 3 836,88 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 649,393 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,066 Prozent schwächer bei 3 848,17 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 850,73 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 850,33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3 827,36 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 1,59 Prozent. Vor einem Monat, am 19.02.2025, wies der TecDAX 3 856,97 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 19.12.2024, wurde der TecDAX mit 3 432,85 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2024, stand der TecDAX bei 3 391,18 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 11,65 Prozent nach oben. Bei 3 905,01 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 403,34 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Bechtle (+ 2,38 Prozent auf 41,30 EUR), CANCOM SE (+ 1,29 Prozent auf 28,36 EUR), IONOS (+ 1,18 Prozent auf 25,75 EUR), Nagarro SE (+ 1,12 Prozent auf 81,30 EUR) und 1&1 (+ 1,08 Prozent auf 14,94 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-7,58 Prozent auf 72,50 EUR), Nordex (-2,68 Prozent auf 16,68 EUR), EVOTEC SE (-2,03 Prozent auf 6,52 EUR), AIXTRON SE (-1,73 Prozent auf 12,25 EUR) und Sartorius vz (-1,27 Prozent auf 241,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX ist die HENSOLDT-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 377 845 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 287,797 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die 1&1-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 5,80 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at