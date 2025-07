FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aixtron nach Zahlen von 21 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Halbjahreszahlen seien besonders beim Ertrag solide gewesen. Großes Manko bleibe die geringe Abschätzbarkeit, wann die zu erwartende Erholung bei der Leistungselektronik einsetze, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 17:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



