Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verliert mittags

Anleger in Frankfurt treten heute den Rückzug an.

Am Dienstag tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,66 Prozent schwächer bei 3 434,38 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 517,309 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,005 Prozent auf 3 457,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 457,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 457,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 431,99 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, bei 3 187,20 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 21.02.2024, einen Wert von 3 339,51 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, den Wert von 3 286,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 3,30 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Kontron (+ 3,22 Prozent auf 20,50 EUR), Nemetschek SE (+ 1,75 Prozent auf 90,35 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,92 Prozent auf 28,52 EUR), ATOSS Software (+ 0,82 Prozent auf 247,00 EUR) und Nordex (+ 0,35 Prozent auf 14,29 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen AIXTRON SE (-4,10 Prozent auf 22,67 EUR), SMA Solar (-3,39 Prozent auf 47,34 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,71 Prozent auf 53,90 EUR), Infineon (-1,76 Prozent auf 36,84 EUR) und freenet (-1,60 Prozent auf 23,38 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 183 510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 206,622 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX weist die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at