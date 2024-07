Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich zum Start leichter

Am Mittwoch steht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,35 Prozent im Minus bei 3 332,20 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 521,457 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,537 Prozent auf 3 325,83 Punkte an der Kurstafel, nach 3 343,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 333,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 318,58 Punkten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, lag der TecDAX bei 3 300,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 299,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, wies der TecDAX 3 234,05 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,229 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 3,78 Prozent auf 126,40 EUR), Sartorius vz (+ 1,95 Prozent auf 224,60 EUR), SMA Solar (+ 1,68 Prozent auf 24,18 EUR), Kontron (+ 1,01 Prozent auf 20,04 EUR) und HENSOLDT (+ 0,76 Prozent auf 34,30 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil QIAGEN (-1,81 Prozent auf 37,96 EUR), Nemetschek SE (-1,37 Prozent auf 89,70 EUR), CANCOM SE (-1,27 Prozent auf 32,68 EUR), SAP SE (-1,04 Prozent auf 194,70 EUR) und JENOPTIK (-0,82 Prozent auf 26,64 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 314 441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,193 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

2024 präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,20 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at