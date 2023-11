Börse Frankfurt: Letztendlich Gewinne im TecDAX

Am Freitag ging es im TecDAX via XETRA zum Handelsende um 0,51 Prozent auf 3 107,47 Punkte aufwärts. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 459,999 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,060 Prozent höher bei 3 093,54 Punkten, nach 3 091,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 093,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 126,90 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 4,16 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 17.10.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 2 940,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 079,28 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 17.11.2022, den Wert von 3 081,04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 6,91 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Punkten registriert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Nagarro SE (+ 2,91 Prozent auf 83,20 EUR), AIXTRON SE (+ 2,65 Prozent auf 30,24 EUR), EVOTEC SE (+ 2,41 Prozent auf 18,69 EUR), HENSOLDT (+ 2,30 Prozent auf 26,68 EUR) und ADTRAN (+ 2,23 Prozent auf 5,49 USD). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen MorphoSys (-5,44 Prozent auf 22,08 EUR), SMA Solar (-2,29 Prozent auf 55,45 EUR), Nordex (-1,19 Prozent auf 10,39 EUR), Infineon (-1,12 Prozent auf 33,58 EUR) und QIAGEN (-0,47 Prozent auf 36,08 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 395 861 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 160,553 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die United Internet-Aktie präsentiert mit 9,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index verzeichnet die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at